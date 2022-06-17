https://news.day.az/economy/1471703.html Стратегические валютные резервы Азербайджана возросли
Стратегические валютные резервы Азербайджана возросли
Профицитный платежный баланс способствует росту стратегических валютных резервов страны.
Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в январе-мае 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 1,9 процента и составили 54,2 миллиарда долларов.
По данным регулятора, улучшение показателей внешнего сектора поддерживает баланс валютного рынка в текущем и среднесрочном периодах.
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