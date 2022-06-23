Бухарест старается расширить масштабы сотрудничества с Баку

Румыния - первая европейская страна, установившая стратегическое партнерство с Азербайджаном. Румыния заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг сопредседатель азербайджано-румынской межправкомиссии - министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на заседании комиссии.

Он отметил, что Румыния и Азербайджан сообща могут добиться больших успехов.

"Мы стараемся расширить масштабы нашего сотрудничества и заинтересованы в развитии связей в сферах торговли, образования, сельского хозяйства и транспорта", - сказал Попеску.

Министр отметил, что у Азербайджана и Румынии есть возможности для взаимных инвестиций.

По его мнению, взаимные инвестиции могут быть увеличены как в энергетической, так и в других сферах.

Попеску также отметил успешную работу румынских компаний в Азербайджане и азербайджанских - в Румынии.