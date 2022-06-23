Необходимости в привлечении дополнительных средств в проект "Южный газовый коридор" пока нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопросы журналистов.

"В случае возникновения необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов в проект "Южный газовый коридор" правительство рассмотрит этот вопрос", - сказал Шарифов.

По его словам, интересы Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор" представляет одноименная компания.

"В этой компании есть доля и правительства Азербайджана, и SOCAR. Правительство в этом проекте представляет министерство экономики. На начальном этапе реализации проекта финансирование было привлечено самой компанией", - сказал Шарифов.

Как отметил министр, правительство всегда оказывало необходимую поддержку компании, гарантом которой является государство.

"Также были привлечены ресурсы от многих финансовых организаций, таких как Азиатский банк инфраструктурного развития, Европейский банк развития, Всемирный банк", - добавил он.