Закрытие портов в Украине создало логистические проблемы для Грузии

Закрытие портов в Украине создало логистические проблемы для портов Грузии.

Об этом сказал в среду генеральный директор Azersun Holding Саваш Узан в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в связи с этим грузинские порты в настоящее время перегружены.

"Более месяца стоят в очереди около 10 судов из Казахстана и по четыре судна из Узбекистана и Азербайджана. В связи с закрытием портов Украины грузооборот перенаправлен в Каспийский бассейн. В настоящее время грузы из Казахстана и Узбекистана перевозятся по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, и эта тенденция может сохраниться в будущем. Считаю, что необходимы дополнительные инвестиции в этот коридор", - сказал Узан.