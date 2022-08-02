Установление свободной торговли с Азербайджаном выгодно для Армении

Установление политики свободной торговли с Азербайджаном поможет Армении выйти на более значимые рынки.

Как пишут Day.Az, об этом сказал министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью местному телеканалу.

По словам армянского министра, торговые отношения с Азербайджаном ни в коей мере не нанесут вреда бизнесу и гражданам РА, скорее наоборот.

Говоря о восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном, Керобян отметил, что невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион.

Восстановив железнодорожную связь с Азербайджаном, "Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, Ираном, Центральной Азией", заявил министр.