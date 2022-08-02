Установление свободной торговли с Азербайджаном выгодно для Армении - в Ереване прозрели
Установление политики свободной торговли с Азербайджаном поможет Армении выйти на более значимые рынки.
Как пишут Day.Az, об этом сказал министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью местному телеканалу.
По словам армянского министра, торговые отношения с Азербайджаном ни в коей мере не нанесут вреда бизнесу и гражданам РА, скорее наоборот.
Говоря о восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном, Керобян отметил, что невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион.
Восстановив железнодорожную связь с Азербайджаном, "Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, Ираном, Центральной Азией", заявил министр.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре