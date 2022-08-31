Для держателей карт Birbank Visa стартовала новая акция, по условиям которой за любую покупку в рассрочку в партнерских магазинах Birbank, расположенных в торговом центре Metropark, можно будет получить кешбэк 10%. В акции, которая продлится до 30 сентября 2022 года, каждый клиент может заработать в общей сложности не более 50 AZN кешбэка.

Напомним, что все разновидности карты Birbank предлагаются в двух типах - дебетовая и карта рассрочки. Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а Birbank Miles - мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 4000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается. Держатели дебетовых карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии. Держатели карт рассрочки Birbank могут пользоваться льготным периодом до 63 дней.

Карта Birbank имеет множество плюсов, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом "1" на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.