https://news.day.az/economy/1495706.html Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+
Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+
В августе 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 641 тысячу баррелей, из которых 554 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 87 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 30-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в августе 2022 года предусматривалось довести до 717 тысяч баррелей.
Таким образом Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 129,4 процента.
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