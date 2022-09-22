В Узбекистане открылся первый филиал MÜSİAD

По инициативе Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) открылся первый филиал MÜSİAD в Узбекистане, передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

В церемонии открытия, наряду с турецкими и узбекскими бизнесменами, приняли участие президент MÜSİAD Махмут Асмалы и посол Турции в Узбекистане Сердар Келебек.

"MÜSİAD внесет огромный вклад в дальнейшее расширение торговли как в обеих странах, так и в регионе", - сказал Асмалы.

Как отмечается, на встрече с участием членов правления MÜSİAD и главы Ташкентской Торгово-промышленной палаты Даврона Вахабова были обсуждены вопросы сотрудничества. Также состоялась встреча с членами MÜSİAD Узбекистан.

Затем делегация MÜSİAD посетила исторические достопримечательности, мечеть Минор в Ташкенте.