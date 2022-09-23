Центробанк Азербайджана предложил банкам новую схему автокредитования.

Об этом сказал заместитель директора департамента контроля кредитных организаций Центрального банка Самир Рзаев в ходе мероприятия на тему "Реализация мероприятий дорожной карты на 2022 год по стимулированию и продвижению использования экологически чистых видов транспорта, проведение оценок, подготовка и реализация предложений", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в соответствии с дорожной картой кредитное обеспечение со стороны банка при покупке электромобилей составит до 90 процентов, если год выпуска автомобиля не превышает одного года, 60 процентов - в случае, если автомобилю больше трех лет. В случае с гибридными автомобилями эти показатели составят 80 и 60 процентов соответственно.

"Дорожная карта включает в себя разработку решений по стимулированию использования электрических и гибридных автомобилей, создание необходимой инфраструктуры, а также ряд других мер. Для реализации дорожной карты была создана соответствующая рабочая группа и на сегодняшний день проведены работы по оптимизации правовых актов и некоторые другие работы. Кроме того, здесь также речь идет о снижении первого взноса при покупке электро- или гибридных автомобилей. Также Ассоциация банков Азербайджана представила свои мнения по льготному кредитованию этих видов транспорта. В рамках дорожной карты рабочая группа также провела информационную программу", - сказал Рзаев.