Цена биткоина подскочила
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За сутки цена биткоина поднялась выше 20 тысяч долларов за монету, прибавив восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap. Самая популярная криптовалюта начала активно расти в ночь на вторник, 27 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К утру стоимость биткоина приблизилась к 20,2 тысячи долларов. На росте сказалась неожиданная активность азиатских рынков, из-за которой в рост пошли криптовалюты и другие рискованные активы. Вполне уверенно себя чувствует и второй по величине цифровой актив Ethereum, который прибавил 7,98 процента и стал стоить 1 390 долларов. Ранее в сентябре биткоин падал ниже 18,5 тысячи долларов - сказывались опасения инвесторов по поводу повышения ключевой ставки в США.

Агентство Bloomberg обратило внимание, что в целом криптовалюты стали конкурировать с долларом за звание самого прибыльного актива в текущем квартале. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 (измеряет 100 лучших токенов - прим. "Ленты.ру") прибавил 7,3 процента с конца июня, в то время как акции, облигации, товары и золото понесли потери. Падение традиционных активов отражает потрясения, вызванные ужесточением денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.