Болгария решила газовый вопрос на год вперед

Министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна решила вопрос с поставками газа на год вперед. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы Минэкономики, "Болгария обеспечена голубым топливом", цены на газ "понятны", и бизнес в стране "может развиваться спокойно".

При этом Стоянов отметил, что ситуация с поставками газа "динамична", но сейчас у Болгарии имеется долгосрочный договор с Азербайджаном, а также соглашения о поставках сжиженного и трубного газа.

"На торгах по поставке газа, которые мы объявили, ожидаются очень конкурентные цены, так что можно сказать, что кризис мы преодолели", - резюмировал министр.