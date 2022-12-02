«The Banker» объявил ABB «Банком года»

Престижное финансовое издание The Banker объявило список победителей премии "Банк года" 2022-го года. В заявлении издания говорится, что банк АВВ удостоился высокой награды благодаря укреплению позиции капитала, целенаправленной работе по развитию цифрового банкинга и проектам обучения молодых специалистов в сфере IT, а также успешной реализации проекта ребрендинга.

В конце 2019 года была открыта ABB Tech Academy, которая является вкладом банка в будущее нашей страны. Академия подготавливает специалистов в области информационных технологий для местного рынка. Учебные программы ABB Tech Academy включают в себя back-end, front-end, web- и мобильную разработку, кибербезопасность, машинное обучение, владение продуктом и многое другое. В качестве корпоративного инновационного проекта ABB также создал центр ABB Innovation. Данный центр функционирует как инкубатор для начинающих стартапов, планирующих воплотить свои идеи в реальность и начать бизнес. На сегодняшний день 22 стартапа уже прошли инкубационный период в ABB Innovation.

Председатель правления банка ABB Аббас Ибрагимов отметил что: "Награда "Банк года" в международной среде явяется для нас объективной оценкой всех наших успехов и достижений. На пути к новым целям данное событие служит вдохновляющим фактором. Я хотел бы поблагодарить наших клиентов, партнеров и сотрудников, которые способствовали успехам банка."

Следует также отметить, что наряду с банком ABB награды получили такие престижные банки, как Raiffeisenbank, UniCredit Bank, BBVA и др. С подробным списком можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.