"Зеленый" переход открывает возможности для диверсификации экономики Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду старший специалист Всемирного банка по экологии и климатическому финансированию Саша Эйхбергер в ходе презентации отчета "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту".

Эйхбергер отметил, что одной из основных задач ВБ в сотрудничестве с Азербайджаном является поддержка страны на пути к "зеленому" переходу.

"В отчете "Aзербайджан: на пути к "зеленому" росту" мы проанализировали последствия изменения климата и другие факторы, а также предоставили рекомендации для успешного "зеленого" перехода Азербайджана", - сказал он.

Эйхбергер подчеркнул, что Азербайджан добился успехов в разведке нефти и газа, продолжает развиваться ненефтяная промышленность страны.

Говоря о дальнейших перспективах, он отметил, что низкоуглеродный водород может сыграть важную роль в будущем развитии Азербайджана.

Кроме того, специалист Всемирного банка подчеркнул, что изучение возможностей "голубой" экономики на Каспии также потребует дополнительных исследований.