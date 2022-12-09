https://news.day.az/economy/1518019.html В Азербайджане эти товары освобождаются от НДС
В Азербайджане эти товары освобождаются от НДС
Сырье и материалы для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, ввозимые резидентами, освобождены от НДС.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Изменения были вынесены на голосование и одобрены в третьем чтении.
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