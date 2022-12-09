В Азербайджане эти товары освобождаются от НДС

Сырье и материалы для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, ввозимые резидентами, освобождены от НДС.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Изменения были вынесены на голосование и одобрены в третьем чтении.

Новость обновляется