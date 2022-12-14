ВБ стремится поддержать Азербайджан в производстве "чистого" водорода

Источник: Агентство международной информации Trend

Всемирный банк (ВБ) стремится поддержать Азербайджан в развитии индустрии производства экологически чистого водорода.

Об этом сказала Trend Ксения Львовская, менеджер по вопросам окружающей среды, природных ресурсов и "голубой экономики" в департаменте устойчивого развития Европы и Центральной Азии ВБ, передает Day.Az.

"Действительно, наша предварительная оценка показывает, что Азербайджан как страна с экономикой, основанной на ископаемом топливе, обладает потенциалом для производства "чистого", то есть "синего", "зеленого" и "бирюзового" водорода. Это тип альтернативного чистого энергетического ресурса, в котором нуждаются многие богатые водородом страны", - сказала она.

По словам эксперта, на данный момент ВБ готовит "Отчет о климате и развитии страны" для Азербайджана, где дается более подробная и углубленная оценка потенциала производства водорода в стране, с конкретными рекомендациями для правительства, а также потенциалом поддержки ВБ в этой области.

"Мы следуем нашей пятилетней программе вместе с правительством Азербайджана, и в настоящее время мы собираемся начать подготовку "Рамок странового партнерства", чтобы наметить пути нашего сотрудничества, включая процесс финансирования на следующие пять лет. Мы с нетерпением ожидаем услышать приоритеты правительства, и, безусловно, возобновляемые источники энергии, как мы полагаем, будут в приоритете", - добавила Львовская.