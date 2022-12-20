https://news.day.az/economy/1521251.html В Азербайджане продлевается срок освобождения от таможенной пошлины ввоза ряда товаров
В Азербайджане продлевается срок освобождения от таможенной пошлины ввоза ряда товаров
Продлевается срок освобождения от таможенной пошлины ввозимой продукции юридическими лицами, являющимися резидентами промышленных или технологических парков в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в закон "О таможенном тарифе", которое обсуждалось сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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