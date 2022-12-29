https://news.day.az/economy/1524285.html В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана - ФОТО
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана - ФОТО
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана.
Об этом написал в Twiiter председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, сообщает в четверг Day.Az.
В публикации Мамедова говорится, что Торговый дом будет способствовать развитию делового сотрудничества между нашими странами и положительно повлияет на увеличение товарооборота.
Отметим, что на церемонии открытия приняли участие посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и другие официальные лица.
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