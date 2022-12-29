В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана.

Об этом написал в Twiiter председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, сообщает в четверг Day.Az.

В публикации Мамедова говорится, что Торговый дом будет способствовать развитию делового сотрудничества между нашими странами и положительно повлияет на увеличение товарооборота.

Отметим, что на церемонии открытия приняли участие посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и другие официальные лица.