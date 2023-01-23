Транспортное сотрудничество

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

По мере ухудшения глобальной геополитической ситуации становится очевидным, что мы стоим на пороге интересных и значимых преобразований. Одной из таких трансформаций является изменение будущего транспортного сотрудничества. Для многих западных государств создание и развитие новых маршрутов становится этическим вопросом, который они считают необходимым решить.

Этот вопрос, который становится помехой для Запада в контексте использования существующих вариантов, открывает возможности для других стран. С этой призмы Азербайджан и Казахстан находятся в ситуации, которая позволяет им осваивать новые направления и даже проводить ребрендинг своих стран.

Азербайджан и Казахстан всегда считались важными игроками в сфере производства энергии и безопасности. На бумаге был очевиден и потенциал указанных стран в транспортной сфере. Однако этот потенциал был недостаточно использован в течение значительного периода времени.

Однако сегодня ситуация изменилась. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор, является жизненно важным элементом альтернативного маршрута из стран ЕС в Китай. Азербайджан вместе с Казахстаном становится важным компонентом новой архитектуры глобального транспортного сотрудничества.

С другой точки зрения, Международный транспортный коридор Север-Юг сохраняет свое значение и становится еще более важным элементом торгового сотрудничества с Россией, Ираном и другими странами.

Однако это не означает, что Азербайджан и Казахстан соперничают друг с другом в контексте коридора Север-Юг. В контексте указанного маршрута Азербайджан и Казахстан обслуживают разные направления, поэтому данные государства не следует считать конкурентами в рамках вышеупомянутого проекта.

Каковы потенциальные выгоды транспортного сотрудничества для Баку и Астаны?

Обе столицы имеют огромный и очевидный интерес к развитию Среднего коридора. Успешная реализация маршрута создаст значительные экономические выгоды для стран. Экономические преимущества могут быть значительными, особенно если учесть, что такое сотрудничество проложит путь к созданию рабочих мест для тысяч людей и будет стимулировать местный бизнес.

Однако чрезмерный фокус исключительно на экономических выгодах дал бы несколько искаженную картину общих возможностей для Баку и Астаны.

Азербайджан и Казахстан также являются частью проекта транспортного коридора Север-Юг, что ставит их в центр обоих маршрутов. Следовательно, обе столицы могут воспользоваться преимуществами своего участия в проекте Север-Юг и Среднем коридоре, сотрудничая с разным набором игроков, представляющих как ЕС, так и крупные страны региона, включая Россию, Иран и Китай. Это улучшает переговорные позиции Баку и Астаны с точки зрения возможных ситуаций с другими странами-партнерами в будущем, а также позволяет обеим столицам использовать более разнообразные стратегии будущего развития.

Один важный аспект, который ряд аналитиков склонны упускать из виду, заключается в том, что Азербайджан и Казахстан могут использовать свое уникальное положение для дальнейшего укрепления своей политической безопасности благодаря их глубокой интеграции на обоих маршрутах. Это послужит еще одним уровнем сдерживания любых недобросовестных игроков, которые могут попытаться расширить свое влияние сомнительными способами. Это один из положительных побочных эффектов участия стран в транспортном сотрудничестве.

Участие обеих стран в проекте транспортного коридора Север-Юг и постепенное повышение интереса к Среднему коридору дают Баку и Астане особую возможность использовать свое географическое положение и получать ощутимые экономические, а также политические выгоды от их участия в этих проектах. Кроме того, у Азербайджана и Казахстана будет шанс вывести двусторонние отношения на новый уровень благодаря реализации Среднего коридора.

Последнее, но не менее важное. Реализация столь масштабного проекта приведет к модернизации транспортно-логистического законодательства и увеличению совместимости транзитных процессов между странами-участницами. Азербайджан и Казахстан могут извлечь выгоду из этого изменения, став более гибкими участниками мировой торговли, что положительно скажется на имидже обеих стран.

Взгляд Баку и Астаны

Еще один элемент, который не был проанализирован в контексте маршрута Среднего коридора, заключается в том, что реализация маршрута стала возможной благодаря высокому уровню отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Дружественные отношения между народами проложили путь к быстрому созданию морского сообщения через Каспийское море. Без морского сообщения между азербайджанским и казахским народами Транскаспийского международного пути сегодня не существовало бы.

Неудивительно, что Азербайджан проявляет значительный интерес и стремление к полной реализации обоих проектов. Высказанные Президентом Ильхамом Алиевым мысли о транспортных проектах обрисовывают взгляды на форму долгосрочного видения Баку.

"Поскольку мы считаем, что только по коридору Север-Юг с территории Азербайджана поэтапно можно перевозить от 15 до 30 миллионов тонн грузов. То есть это очень высокая цифра. В настоящее время все транзитные возможности Азербайджана составляют лишь небольшой процент от этого. Так что транспортный коридор Север-Юг является проектом, который может составить конкуренцию Среднему коридору", - сказал глава государства.

Также Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после начала российско-украинской войны реализация коридора Север-Юг стала одним из основных приоритетных вопросов для России.

То, что сказал глава государства, очень важно. Предыдущий скептицизм и критика Среднего коридора были связаны с тем фактом, что было ограниченное понимание потенциального объема товаров, которые будут перевозиться по этому маршруту. Вопрос интереса к грузоперевозкам по маршруту изменился около года назад в связи с обострением российско-украинского конфликта. Сегодня существует значительный спрос и внимание к ТМТМ, и интерес, вероятно, возрастет, поскольку геополитическая ситуация не показывает никаких признаков улучшения.

Взгляды Президента Ильхама Алиева позволяют сделать вывод, что Азербайджан не отдает предпочтение одному транспортному проекту, Баку заинтересован в одновременном развитии обоих маршрутов.

Интересно, что хотя глава государства высказывался о взглядах Азербайджана на этот вопрос, не будет преувеличением сказать, что Казахстан разделяет такое же видение. В конце концов, Казахстан и Азербайджан во многом схожи и вынуждены иметь дело с похожим набором переменных в своей внешней политике.

Руководство Казахстана также понимает, что реализация обоих проектов - это способ диверсифицировать возможности, доступные центральноазиатскому государству, особенно в контексте развития Среднего коридора.

Совсем недавно казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group договорились о создании флота, обеспечивающего шельфовые проекты на Каспии, а также танкерного флота для разработки альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти в сторону Азербайджана через порт Актау. Кроме того, стороны изучат возможности создания торгового флота, включая строительство или приобретение контейнерных паромов для транзита из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту, и сухогрузов для участия в грузоперевозках по маршруту Север-Юг.

Вот почему это очень важный переход. Казахстан привлек крупного игрока отрасли для реализации стратегических проектов на Каспии, связанных с энергетикой и транспортом. Во-первых, это указывает на то, что Казахстан готов изучить возможности, которые Азербайджан может предложить для повышения эффективности казахстанской энергетической отрасли. Также усилия Казахстана по привлечению крупной иностранной компании к проекту иллюстрируют позицию Среднего коридора в повестке дня лиц, принимающих решения.

Не время почивать на лаврах

Хотя перспективы для Азербайджана и Казахстана выглядят очень многообещающе, важно оставаться сосредоточенным и сохранять импульс. Действительно, обе страны увидели ценность транспортного сотрудничества, особенно в контексте проекта "Средний коридор". Однако важно иметь в виду, что промежуточная переменная геополитической неопределенности в настоящее время делает ТМТМ более привлекательным, чем раньше.

Это прекрасная возможность для Азербайджана и Казахстана использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты для повышения привлекательности транспортных связей, проходящих через их территории. Для Баку и Астаны реализация вышеуказанных проектов имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного экономического процветания и политического влияния.

В конце концов, это сделает обе страны сильнее политически и экономически. А в результате теплых двусторонних отношений рост авторитета одной страны пойдет на пользу другой.