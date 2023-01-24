ООН поддерживает Азербайджан в достижении целей устойчивого развития - Владанка Андреева
ООН поддерживает Азербайджан в достижении целей устойчивого развития.
Об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе регионального семинара, посвященного совместной деятельности представительств ФАО в Турции и Азербайджане, передает во вторник Day.Az.
По ее словам, между сторонами было подписано совместное рамочное соглашение о партнерстве, направленное на инклюзивный рост, создание более сильных институтов, оказывающих госуслуги, а также продвижение вопросов безопасности.
"Я верю, что сегодняшняя работа семинара будет плодотворной", - сказала она.
Она напомнила, что в мире каждому третьему человеку не хватает доступа к питанию, а каждый 10 человек голодает.
"Миру необходимо сплотиться, чтобы изменить ситуацию в положительную сторону. К 2030 году мир не достигнет поставленных целей по устойчивому развитию", - добавила Андреева.
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