https://news.day.az/economy/1531590.html В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания - Микаил Джаббаров
В Азербайджане учреждена новая горнодобывающая компания - Микаил Джаббаров
ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и ООО "StarMining" учредили новую горнодобывающую компанию - ООО "Shahbulaq Mining".
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации министра говорится, что новая компания создана в целях реализации Шахбулагского каменного карьера на освобожденных территориях Азербайджана.
"В настоящее время проводятся геологоразведочные работы с целью уточнения запасов месторождения "Шахбулаг", расположенного в Агдамском районе", - написал министр.
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