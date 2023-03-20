Биткоин рекордно подорожал

Стоимость биткоина установила рекорд, превысив 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года, свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ночь на 20 марта биткоин дорожал до 28,44 тысячи долларов, однако к 09:02 его стоимость скорректировалась до 27,55 тысячи долларов (плюс 1,58 процента за сутки). Эфир в верхней точке достигал 1,84 тысячи долларов, к 9:02 снизился до 1,77 тысячи (минус 0,8 процента за сутки).