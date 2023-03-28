https://news.day.az/economy/1550402.html SOCAR Türkiyе не планирует спонсировать какой-либо футбольный клуб
SOCAR Türkiyе не планирует спонсировать какой-либо футбольный клуб
Компания SOCAR Türkiye опровергла информацию о том, что может стать спонсором футбольного клуба "Трабзонспор".
Об этом говорится в Twitter-аккаунте SOCAR Türkiye, сообщает во вторник Day.Az.
"В последние дни на некоторых новостных сайтах появились новости о спонсорстве SOCAR Türkiye над футбольными клубами, что не отражает реальность. SOCAR Türkiyе не планирует спонсировать какой-либо футбольный клуб. Просим не доверять таким новостям, которые не отражают действительность", - отмечается в сообщении.
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