Выставки в Баку представят инновации в сельскохозяйственном секторе

На выставках "InterFood Azerbaijan 2023" и "Caspian Agro" в Баку предусмотрена демонстрация современных инновационных технологий и методов, современных оросительных систем, применяемых в сельском хозяйстве.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сказал в ходе панельной дискуссии в рамках 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan 2023" и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro".

"Интенсивное развитие сельского хозяйства напрямую зависит от применения инноваций в аграрном секторе. Особенно важно, чтобы наши фермеры, которые являются главной движущей силой сельскохозяйственного сектора, были информированы о принципах действия инновационных сельскохозяйственных технологий. Инновационные решения, применяемые в аграрной сфере, многократно повышают урожайность продукции, позволяют эффективнее использовать земельные и водные ресурсы, способствуют снижению себестоимости продукции и увеличению доходов аграриев", - сказал он.

По словам министра, в павильоне министерства сельского хозяйства Азербайджана установлен стенд, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

"В павильоне представлены последние достижения научно-исследовательских институтов министерства, продукция и аграрные решения, представленные победителями стартап-конкурсов, оборудование и продукция, связанная с источниками "зеленой энергии". Местные компании, работающие в сфере производства электроэнергии из экологически чистых альтернативных и возобновляемых источников энергии, примут участие в выставках этого года под названием "Caspian Agro Green-2023", - сказал он.