Агентство Азербайджана и bp поддерживают расширение участия МСБ в цепочке нефтегазовых поставок

31 мая в Бакинском Экспо-центре начала работу 28-я Международная Каспийская нефтегазовая выставка (Caspian Oil and gas).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), при совместной поддержке агентства и компании bp на выставке установлен специальный стенд для МСБ.

Основная цель выставки - содействие налаживанию сотрудничества путем координации и организации встреч местных МСБ с нефтегазовыми компаниями в рамках выставки, повышение роли МСБ в цепочке поставок нефтегазовых компаний. На стенде представлены продукты и услуги 10 компаний, работающих в сфере переработки нефтяных отходов, строительства, производства спецодежды, снабжения средствами безопасности, продажи чистящих средств, промышленного оборудования и запчастей, ремонта различного оборудования, изготовления металлоконструкций, а также технического обслуживания и т.д. Нефтегазовые компании, желающие воспользоваться услугами и продуктами, предоставляемыми МСБ в указанных отраслях, могут проводить здесь встречи с местными МСБ, обсуждать возможности сотрудничества.

Отметим, что выставка "Caspian Oil and Gas" продлится до 2 июня. На выставке представлены нефтегазовое оборудование ведущих компаний нефтегазовой и энергетической отраслей, услуги по разработке нефтегазовых месторождений, транспортировке энергоносителей, складские системы для хранения нефти и газа, продукция нефтехимии, инновационные технологии в области безопасности и многое другое. 1 июня в 11:00 в Бакинском Экспо-Центре состоится панельная дискуссия на тему "Возможности малого и среднего бизнеса в обеспечении нефтегазовых компаний".