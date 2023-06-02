Как будет развиваться стартап экосистема в Азербайджане?

Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана развивает инновационную экосистему страны по шести направлениям.

Как сказали в среду Day.Az в пресс-службе агентства, к основным направлениям относятся секторы развития человеческого капитала, технологического предпринимательства, инвестиционной и инновационной экосистемы, а также регулирование законодательства и формирование инфраструктуры.

"Исходя из проделанной работы по всем этим направлениям, можно сказать, что агентство шаг за шагом приближается к поставленным целям. Так, стипендиальная программа Technest, реализуемая в целях развития человеческого капитала в области ИКТ, в 2021 году предоставила стипендии 618 своим студентам, а в 2022 году стипендиатами стали более 1 500 человек. В то же время 60 человек уже начали интенсивную программу обучения в новоучрежденном совместно с израильском институтом Technion Центре кибербезопасности Азербайджана", - сказали в агентстве.

Говоря о шагах и перспективах, предпринимаемых в инновационной экосистеме, председатель агентства Инара Велиева отметила, что эти инициативы являются важными шагами в развитии Азербайджана в качестве инновационного центра региона.

"Каждый шаг, который мы предпринимаем, каждый проект, который мы реализуем и поддерживаем, призваны обеспечить развитие страны в этой сфере и превратить ее в главный ИКТ-центр региона. С удовлетворением можем констатировать, что 29 компаний уже получили право для осуществления деятельности за пределами технопарка в качестве его резидентов. Эти компании освобождены от подоходного налога, налога на прибыль и дивиденды, а также налога на имущество и землю сроком на 10 лет. В то же время они смогут воспользоваться преимуществами и возможностями, предусмотренными для выплат по социальному страхованию", - сказала она.

С начала года агентство работало над развитием инвестиционной экосистемы. "Созданный в стране венчурный фонд - Caucasus Ventures уже инвестировал в три азербайджанских стартапа, и еще шесть стартапов находятся на стадии рассмотрения. В то же время клуб бизнес-ангелов Technovate при поддержке нашего агентства впервые осуществил инвестиции в размере 125 тысяч долларов", - подчеркнула Велиева.