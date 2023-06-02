https://news.day.az/economy/1569865.html Увеличиваются доходы и расходы Фонда страхования от безработицы
Увеличиваются доходы и расходы Фонда страхования от безработицы
Увеличиваются доходы и расходы Фонда страхования от безработицы.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.
Согласно изменениям, как доходы, так и расходы фонда составят 217,7 миллиона манатов с увеличением на 5 миллионов манатов (2,4 процента).
Отметим, что на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
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