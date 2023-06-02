Азербайджан и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании

Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Ассоциация бизнеса Грузии подписали меморандум о взаимопонимании

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

"В рамках Грузино-Азербайджанского бизнес-форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития МСБ и Ассоциацией бизнеса Грузии. Мы считаем, что документ будет способствовать расширению связей между МСБ обеих стран", - говорится в публикации Мамедова.