https://news.day.az/economy/1583633.html Eos Group получила статус резидента Агдамского промышленного парка - Микаил Джаббаров
Eos Group получила статус резидента Агдамского промышленного парка - Микаил Джаббаров
Eos Group получила статус резидента Агдамского промышленного парка.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации министра отмечено, что таким образом, число резидентов достигло 18.
"Eos Group планирует инвестировать в предприятие по производству газобетонных блоков 4,7 миллиона манатов, и создать 49 новых постоянных рабочих мест", - говорится в публикации.
Отметим, что статус резидента в промышленных зонах получили 132 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности. Общий объем инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.
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