https://news.day.az/economy/1586217.html Микаил Джаббаров о создании производства стройматериалов в промпарке Агдама
Микаил Джаббаров о создании производства стройматериалов в промпарке Агдама
Компания ООО AS Istehsal получила статус резидента Агдамского промышленного парка.
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации министра говорится, что AS Istehsal построит предприятие по производству строительных материалов.
"Создание нового предприятия инвестиционной стоимостью 5,4 миллиона манатов позволит создать 95 новых рабочих мест", - написал Джаббаров.
В целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.
Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.
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