Агентство S&P улучшило ожидания по турецкой экономике

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции на уровне "В", при этом изменив его прогноз до стабильного с негативного.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из пресс-релиза агентства.

"Стабильный прогноз отражает возврат к более традиционной и последовательной политике, которая снижает краткосрочные риски для макрофинансовой стабильности и ослабляет давление на платежный баланс", - поясняет S&P.

Агентство может понизить рейтинги Турции в случае усиления давления на платежный баланс страны или серьезного ухудшения внутриполитической ситуации.

В то же время S&P может повысить рейтинги страны, если повысится уверенность в текущей кредитно-денежной политике.