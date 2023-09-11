В Азербайджане определяются принципы конкурентной рыночной политики

В Азербайджане определяются основные принципы конкурентной политики.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана представлен Кодекс о конкуренции.

Согласно Кодексу, принципы конкурентной политики следующие:

- обеспечение осуществления экономической деятельности, в том числе предпринимательской, в условиях свободной и здоровой конкуренции;

- обеспечение, защита и развитие конкуренции;

- демонополизация экономики и стимулирование конкуренции;

- обеспечение государственного регулирования и контроля за соглашениями, действиями (бездействием), которые могут привести к ограничению конкуренции, а также за деятельностью естественных монополий;

- формирование цен на основе взаимовлияния спроса и предложения на рынке;

- учет интересов клиентов при свободном ценообразовании и обеспечение права свободного выбора;

- обеспечение согласования интересов клиентов и субъектов естественных монополий;

- недопустимость соглашений, ограничивающих конкуренцию, злоупотребления доминирующим положением и положением естественной монополии;

- установление условий свободного доступа к рынку, равного доступа к ресурсам и равного регулирования для всех субъектов рынка.