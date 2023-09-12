Программа Лояльности Канон Бонус - проект лояльности, продуманный для выгодных покупок пользователей и клиентов. С удобными и цифровыми функциями данная Программа Лояльности выгодная и выигрышная поддержка при покупках. Главным образом служащий как Цифровой бонусный счет, Программа Лояльности Канон Бонус имеет и физическую бонусную карту.

При этом чтобы стать пользователем бонуснового счета и зарабатывать кешбеки не нужно физически проходить регистрацию в филиале, магазине и других точках. Достаточно лишь скачать мобильное приложение aptekonline и пройти регистрацию онлайн.

И так, при покупках в партнерских точках, являющимися участниками Программы Лояльности Канон Бонус, представив ваш бонусный счет зарабатываете каждый раз кешбеки и бонусы. Помимо этого, проект лояльности, продуманный для выгодных покупок пользователей, предлагает кешбеки от партнеров, рейтинговые кешбеки, растущие кешбеки от брендов, специальные и подарочные бонусы.

Заработанные кешбеки можете потратить в партнерских сетях аптек Zəfəran, Kanon и Günəbaxan. Не пропустите информацию о новых партнерах, для этого следите за на нашими страницами в социальных сетях.



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Программа Лояльности Канон Бонус - Выгодная поддержка покупкам!

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Для дополнительной информации:

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