Латвия надеется соединить ТРАСЕКА и страны Балтии посредством сотрудничества с Центральной Азией

Латвия активно сотрудничает с Центральной Азией, чтобы соединить регулярными паромными линиями коридор ТРАСЕКА со странами Балтии, включая Скандинавию и Западную Европу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в министерстве иностранных дел Латвии.

"Наши транспортные и логистические системы продолжают служить воротами для экспорта из Центральной Азии в Европу. Грузооборот между странами Центральной Азии и Латвией растет, и латвийские порты активно предоставляют услуги по распределению навалочных, наливных и генеральных грузов из Центральной Азии. Кроме того, автомобильные перевозчики из Центральной Азии активно используют маршрут через латвийские порты для доступа в Северную и Западную Европу", - сказали в министерстве.

По данным МИД, безопасные, стабильные и надежные цепочки поставок между ЕС и Центральной Азией стали наивысшим приоритетом, поскольку традиционные логистические цепочки нарушены. В этой связи необходимо немедленно решить вопросы торговли и транспортной связности.

"Мы с нетерпением ожидали результатов исследования ЕБРР, поскольку разработка альтернативных маршрутов уже некоторое время занимает важное место в нашей повестке дня. Вместе с этим мы активно выявляем новых клиентов, которые могут использовать новые альтернативные маршруты. Более того, в долгосрочной перспективе мы также с нетерпением ожидаем реализации проекта Rail Baltica, который откроет новые возможности для транспортного сообщения", - добавил источник.

Более того, как отметили в министерстве, Латвия является одним из государств-членов ЕС, которое активно стремится к укреплению отношений между ЕС и Центральной Азией.

"Мы приветствуем активный диалог и регулярный обмен визитами на высшем уровне между ЕС и Центральной Азией, и мы искренне рады видеть, что Центральная Азия также заинтересована в углублении сотрудничества с ЕС в таких областях, как цифровизация, энергетика, транспорт, образование", - заявили в министерстве.