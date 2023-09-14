Некоторые виды азербайджанской продукции пойдут на экспорт в ЕС

Дальнейшее расширение связей с авторитетными международными организациями, осуществляющими деятельность в области обеспечения продовольственной безопасности в мире, повысило интерес иностранных инвесторов к экономике Азербайджана и возможности производства местной продукции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на региональном мероприятии в Баку на тему "Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса".

Он отметил, что работа, проводимая агентством, способствует обеспечению продовольственной безопасности, а также экспортному потенциалу страны.

"Таким образом, благодаря проведенным мероприятиям, были получены разрешения на экспорт в Европейский союз шерсти, кожи и икорной продукции рыб, выращиваемых в условиях аквакультуры.

Отмеченные факты позволяют говорить о том, что сотрудничество с комиссией "Кодекс Алиментариус" (совместный межправительственный орган ФАО и ВОЗ) способствует обеспечению безопасности пищевых продуктов как для внутреннего потребления, так и для экспорта, помогая адаптировать законодательство нашей страны в области продовольственной безопасности к передовым международным практикам. Это сотрудничество также укрепит доверие к качеству продуктов питания, которые будут поставляться на мировые рынки под брендом Made in Azerbaijan", - сказал он.