Обзор валютного рынка страны за прошедшую неделю
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По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

4 сентября

1,7

11 сентября

1,7

5 сентября

1,7

12 сентября

1,7

6 сентября

1,7

13 сентября

1,7

7 сентября

1,7

14 сентября

1,7

8 сентября

1,7

15 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0142 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0041 маната и составил 1,8233 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

4 сентября

1,8338

11 сентября

1,8250

5 сентября

1,8347

12 сентября

1,8256

6 сентября

1,8252

13 сентября

1,8281

7 сентября

1,8221

14 сентября

1,8271

8 сентября

1,8215

15 сентября

1,8108

Средний курс за неделю

1,8275

Средний курс за неделю

1,8233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0178 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

4 сентября

0,0176

11 сентября

0,0175

5 сентября

0,0175

12 сентября

0,0181

6 сентября

0,0173

13 сентября

0,0180

7 сентября

0,0173

14 сентября

0,0176

8 сентября

0,0173

15 сентября

0,0176

Средний курс за неделю

0,0174

Средний курс за неделю

0,0178

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0632 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

4 сентября

0,0637

11 сентября

0,0633

5 сентября

0,0635

12 сентября

0,0632

6 сентября

0,0634

13 сентября

0,0632

7 сентября

0,0634

14 сентября

0,0631

8 сентября

0,0633

15 сентября

0,0631

Средний курс за неделю

0,0635

Средний курс за неделю

0,0632