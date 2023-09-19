Стратегически важную отрасль Китая ожидает серьезный кризис

Китайский рынок жилья движется к новому кризису, который может стать наихудшим для страны на данный момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Банкротство крупной девелоперской компании China Evergrande Group два года назад спровоцировало волну дефолтов застройщиков, и проблемы отрасли негативно сказались на экономике Китая в целом.

Теперь в сложном положении оказался крупнейший частный девелопер Китая - Country Garden Holdings. В отличие от Evergrande, проблемы которого были вызваны чрезмерной расточительностью, трудности Country Garden связаны с уходом инвесторов и покупателей с рынка недвижимости.

Ситуация с Country Garden может создать гораздо более серьезные проблемы для экономики КНР, чем дефолт Evergrande в 2021 году, отмечает WSJ. Значительная часть операций Country Garden сосредоточена в промышленных зонах, которые были двигателем роста китайской экономики в лучшие времена. Теперь эти регионы испытывают финансовые трудности и сталкиваются с оттоком жителей, в связи с чем им, вероятно, будет сложно справиться с крахом крупного застройщика.

Экономисты ожидают, что проблемы рынка жилой недвижимости будут негативно сказываться на потребительском доверии, и это затянет спад активности в секторе. На долю недвижимости и смежных отраслей приходится примерно четверть ВВП Китая.

"Вся отрасль в беде", - говорит профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Особенно серьезные проблемы испытывают небольшие и средние по размеру города.

Объемы строительства в течение нескольких лет превышали спрос, что привело к огромному избытку жилья, и рынку необходима корректировка, отмечает Рогофф.

"Как не допустить, чтобы население Китая впало в панику, когда увидит, что значительная часть его благосостояния может обрушиться? Это непросто", - говорит эксперт.

По состоянию на 30 июня Country Garden была вовлечена в более чем 3 тысячи проектов, включающих миллионы домов. Общий объем обязательств компании, включая проданные, но не сданные дома, долги перед поставщиками и банками, а также облигации, оценивается в $186 млрд, причем основная их часть должна быть погашена в течение года.

Застройщик зафиксировал рекордный убыток в первом полугодии - около $7 млрд, списав стоимость ряда активов.

В прошлом месяце Country Garden пропустила выплаты процентов на сумму $22,5 млн по двум выпускам долларовых бондов, однако смогла найти средства, чтобы произвести их в течение 30-дневного льготного периода, избежав дефолта. Китайские кредиторы предоставили компании отсрочку для выплат по некоторым из юаневых бондов.

Продажи новых домов Country Garden в августе упали на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Если продажи не восстановятся, застройщику грозит дефолт, отмечают аналитики.

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