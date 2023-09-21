Нефтяные котировки корректируются

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость ноябрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent снизилась на 0,68% и составила $92,89 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в ноябре, снизилась на 1,01% и составила $90,28.