Посол Индонезии о заинтересованности страны в расширении экономических отношений с Азербайджаном

Индонезия заинтересована в расширении экономических и торговых отношений с Азербайджаном, сообщает в пятницу Day.Az.

По данным Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамиди в ходе мероприятия "Бизнес-встреча 2023", организованном посольством Индонезии в Азербайджане с целью продвижения 38-й Индонезийской торговой ярмарки (TEI).

На мероприятии Хамиди рассказал о возможностях, создаваемых 38-й Международной выставкой TEI, которая пройдет в Джакарте (Индонезии) 18-22 октября, для развития торгового партнерства между странами.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров проинформировал о деятельности агентства, в том числе о мерах поддержки, оказываемых AZPROMO предпринимателям на выставках, организуемых за рубежом, особенно в Азии. Было отмечено, что индонезийский рынок имеет важные перспективы в диверсификации ненефтяного экспорта Азербайджана.

Стоит отметить, что 38-я Международная торговая ярмарка Индонезии (TEI) представляет собой гибридное мероприятие, сочетающее в себе семинары, B2B-встречи и другие бизнес-платформы. Ожидается, что в выставке примут участие более 1 200 компаний, представляющих энергетическую, химическую, пищевую, медицинскую и текстильную отрасли.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индонезией в январе-августе 2023 года составил 138,37 миллиона долларов США.