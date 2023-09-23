https://news.day.az/economy/1600212.html Главный экономист ЕЦБ назвал основной негативной фактор для экономики
Главный экономист ЕЦБ назвал основной негативной фактор для экономики
Высокий уровень инфляции является очень негативным фактором для экономики, заявил в четверг главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
При этом он не стал рассуждать о том, каким может стать следующий шаг в денежно-кредитной политике регулятора.
"Инфляция ужасна, она обходится очень дорого, и люди ее ненавидят", - сказал Лейн в ходе выступления в Нью-Йорке, напомнив, что задача ЕЦБ заключается в возвращении инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре