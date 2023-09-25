Европа еще долго будет зависеть от поставок американского газа

Евросоюз будет вынужден покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Financial Times" заявила глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

Дитте Юль Йоргенсен также считает, что ЕС обладает необходимыми инструментами для преодоления энергетического кризиса предстоящей зимой.