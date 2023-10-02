https://news.day.az/economy/1603106.html Азербайджан обсудил сотрудничество с Турцией в сфере промышленности и технологий
Азербайджан обсудил сотрудничество с Турцией в сфере промышленности и технологий
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере промышленности и технологий.
Об этом сообщил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter), сообщает в понедельник Day.Az.
"С министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром мы выразили удовлетворение развитием дружбы и братских связей между двумя странами в различных направлениях, а также в области промышленности и технологий, обменялись мнениями о перспективах нашего сотрудничества", - отметил он.
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