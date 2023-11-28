Сунак рассказал об инвестициях в британскую экономику

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство договорилось с крупнейшими мировыми компаниями о привлечении инвестиций в размере 29,5 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы создать новые рабочие места и повысить "вотум доверия к будущему экономики" страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Сегодняшние инвестиции на сумму более 29 миллиардов фунтов стерлингов позволят создать тысячи новых рабочих мест и представляют огромный вотум доверия к будущему экономики Великобритании. Руководители крупнейших компаний поступают правильно, поддерживая Великобританию: мы делаем ее лучшим в мире местом для инвестиций и ведения бизнеса", - сказал он в преддверии глобального инвестиционного форума. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что сумма договоренностей в три раза превышает сумму инвестиций, привлеченных в рамках мероприятия в 2021 году.

Средства будут вложены в технологические, медико-биологические, инфраструктурные проекты, а также в жилищное строительство и возобновляемые источники энергии. Ожидается, что капиталовложения позволят создать более 12 тысяч рабочих мест.

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