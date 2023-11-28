Нефть с месторождения "Челекен" может быть транспортирована по БТД

Источник: Агентство международной информации Trend

Нефть с месторождения "Челекен" в Туркменистане может быть транспортирована по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом во вторник сообщил Trend управляющий директор по разведке и добыче, генеральный директор, председатель совета директоров Dragon Oil GOTECH Али Рашид Аль Джарван, передает Day.Az.

"Существует потенциальная возможность транспортировки нефти с месторождения "Челекен" в Туркменистане по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). БТД - хороший актив для транспортировки нефти. Возможность сделать это через БТД будет хорошей идеей. Так что это возможно", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время трубопровод БТД транспортирует в основном сырую нефть с АЧГ и конденсат с "Шах Дениз". Кроме того, по БТД продолжают транспортироваться объемы нефти и конденсата из Казахстана и Туркменистана.

Акционерами BTC Co. являются: bp (30,1%), SOCAR (25,00%), MOL (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), INPEX (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGCVidesh (2,36%).

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