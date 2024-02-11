Экономика США находится в плачевном состоянии

Свыше двух третей граждан США считают, что экономика страны находится в плачевном состоянии.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведенного журналистами совместно с школой бизнеса Стивена Росса.

Согласно итогам исследования, 70 процентов американцев не устраивает экономическая обстановка в Штатах. Обратного мнения придерживаются 27 процентов опрошенных - они полагают, что экономика страны находится в хорошем или даже превосходном состоянии.

Отмечается, что экономическую ситуацию чаще критикуют сторонники Республиканской партии США: негативные суждения высказали 80% опрошенных республиканцев. При этом их взгляды на положение вещей в экономике разделяет и половина участвовавших в исследовании демократов.

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