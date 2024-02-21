Германия проявляет серьезный интерес к COP29.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал постоянный представитель посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) в ходе конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

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