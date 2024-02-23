И Финляндия поддерживает развитие Среднего коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

Финляндия поддерживает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в посольстве Финляндии в Казахстане.

Как отметили в посольстве, инвестиции в Средний коридор приносят выгоду также Финляндии и финским компаниям.

"Благодаря Среднему коридору транспортные маршруты диверсифицируются, а время транспортировки грузов из Азии в Европу сокращается", - сказали в посольстве.

Говоря о возможных сферах сотрудничества с Казахстаном, в посольстве подчеркнули, что существует множество направлений, имеющих потенциал.

"К ним относятся "зеленые" технологии, горнодобывающая промышленность, энергетика, логистика и транспорт, образование и цифровизация. Одной из новых областей сотрудничества может стать лесное хозяйство. Другой сектор - это управление отходами, в котором Финляндия имеет большой опыт", - добавили в посольстве.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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