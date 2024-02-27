ЕБРР вложит крупные инвестиции в развитие грузопотоков по Среднему коридору

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит крупные инвестиции в развитие грузопотоков по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, передает Day.Az.

Инвестиционные потребности для значительного улучшения Центральной Транскаспийской сети

"На Втором экономическом форуме "Европейский Союз (ЕС) - Центральная Азия" в конце мая 2023 года ЕБРР представил исследование по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европой. Исследование, финансируемое Европейской комиссией, выявило конкретные потребности стран и меры по снижению транспортных расходов, повышению операционной эффективности и активизации участия частного сектора. К ним относятся цифровизация транспортных документов, улучшение условий государственно-частного партнерства (ГЧП), содействие торговле, содействие либерализации рынка и совершенствование механизмов установления тарифов", - сказал Хусейн Озхан.

По его словам, в исследовании подчеркивается, что Транскаспийский коридор, объединяющий страны Центральной Азии, может стать лучшим маршрутом грузоперевозок, дополняющим геополитически сложный Евразийский северный коридор, проходящий через Россию.

"В то же время было отмечено, что региональная торговля в Центральной Азии получит большую выгоду от модернизации и расширения этого транспортного коридора. Поскольку объем грузоперевозок по этому маршруту постоянно растет, существующая инфраструктура, связанная с Каспийским морем, может стать "узким местом". В исследовании подчеркивается необходимость восстановления и модернизации железнодорожных и автомобильных сетей, расширения и обновления подвижного состава, улучшения пунктов пересечения границы, а также строительства мультимодальных логистических центров и вспомогательных сетевых соединений по всей Центральной Азии. По оценке банка, общие инвестиционные потребности для 34 выявленных приоритетных проектов, необходимых для значительного улучшения Центральной Транскаспийской сети, оцениваются примерно в 18,5 миллиарда евро", - сказал директор ЕБРР по Казахстану.

Инвестиции ЕБРР в развитие транспортного сектора в Казахстане

Как отметил Озхан, Казахстан является девятой по площади страной в мире. "Создание новой или модернизация существующей инфраструктуры, способной справиться с ростом грузопотоков - непростая задача. ЕБРР на протяжении многих лет работает с ключевыми компаниями государственного и частного сектора страны (например, "Казахстанские железные дороги") над повышением эффективности их деятельности и оптимизацией структуры перевозок. В прошлом году ЕБРР подписал ряд проектов в Казахстане, которые способствуют регулярности грузопотоков по стране и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - сказал он.

Озхан отметил, что транзитные грузы через Казахстан зачастую начинают свой путь в городе Хоргос на границе с Китаем.

"Затем им приходится проходить через крупнейший город страны Алматы с его перегруженным движением. Здесь находится крупнейший в Казахстане частный оператор подвижного состава "Исткомтранс". Кредит ЕБРР в размере 40 миллионов долларов (36,9 миллиона евро) поможет "Исткомтрансу" расширить мощности по обслуживанию контейнеров на одном из самых перегруженных узлов и обеспечить бесперебойную работу железнодорожного парка, который составляет около 8 процентов от общего подвижного состава страны. Средства также пойдут на развитие логистического центра "Жетыген", приобретение до 250 новых вагонов и обслуживание существующих. Расположенный недалеко от границы модернизированный логистический хаб станет важным узлом Транскаспийского коридора", - сказал он.

По его словам, в 2023 году ЕБРР также предоставил кредит в размере 25 миллионов евро одной из быстрорастущих местных логистических компаний AtasuGroup и кредит в 2,8 миллиона евро компании "Темирсервис Астана", которая управляет железнодорожной инфраструктурой и железнодорожными путями вокруг столицы. Это динамичные и быстро развивающиеся частные логистические компании. Средства банка будут направлены на повышение их эффективности и будут способствовать большей надежности поставок и распределения товаров для региональных и внутренних нужд.

"ЕБРР повысил финансовую и операционную устойчивость компании "Казахстанские железные дороги", инвестировав до 100 миллионов евро в ее еврооблигации. Инвестиции помогут казахстанскому государственному железнодорожному оператору реализовать ряд антикризисных мер, включая реорганизацию транзитных грузовых операций", - сказал он.

Потенциал роста пропускной способности ТМТМ

Хусейн Озхан подчеркнул, что, по оценкам стратегии ЕС "Global Gateway", объем грузов, перемещаемых через Центральную Транскаспийскую сеть, может увеличиться с 18 000 20-футовых контейнеров (TEU) в настоящее время до 130 000 TEU к 2040 году.

"Для клиентов в Европе и Азии важно знать не только то, сколько времени потребуется, чтобы их контейнер был доставлен до места назначения, но и когда именно это произойдет, чтобы они могли лучше управлять товарными запасами и планировать торговые циклы. Современные и эффективные методы логистики и транспортировки необходимы для того, что успеть уложиться в период свободного транзита - 2 недели - для пересечения Казахстана и Каспийского моря, и при соответствующих инвестициях это достижимо", - сказал директор ЕБРР по Казахстану.

Крупные инвестиции ЕБРР для развития Среднего коридора

Как отметил Озхан, в январе 2024 года на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия в Брюсселе ЕБРР выразил готовность инвестировать около 1,5 миллиарда евро в инфраструктуру, связанную с Транскаспийским коридором, и в транспортные решения в связи с ней в течение следующих 2-3 лет.

"На Брюссельском форуме министерство транспорта Республики Казахстан и ЕБРР договорились сотрудничать по стратегическим инициативам в автомобильной, железнодорожной, портовой и логистической инфраструктуре для развития ТМТМ. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному вице-президентом ЕБРР Марком Боуманом и министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым, стороны будут работать над содействием увеличению грузовых перевозок между Центральной Азией и Европой через Казахстан путем реализации необходимых реформ и обеспечения финансирования, необходимого для устойчивой мультимодальной транспортной инфраструктуры", - сказал Озхан.

Он отметил, что приоритетные проекты будут включать в себя модернизацию оборудования для обработки контейнеров и развитие контейнерного терминала в порту Актау, двойное отслеживание и электрификацию национальной железнодорожной сети, развитие дороги Шалкар-Бейнеу и реабилитацию прилегающих к ТМТМ дорог, например, соответствующих участков дороги Актобе-Кызылорда.

По словам Озхана, ЕБРР также изучает ряд инициатив ГЧП и проектов устойчивой инфраструктуры в Узбекистане и Кыргызстане, связанных с ТМТМ.

Вклад ЕБРР в развитие транспортного сектора Казахстана

"За последнее десятилетие ЕБРР предоставил около 2,4 миллиарда евро на поддержку проектов транспортного сектора Казахстана. Наш текущий портфель инфраструктурных проектов в стране составляет 1,38 миллиарда евро за счет 41 проекта. 82 процента из них относятся к государственному сектору. Надежный транспорт и региональная связь жизненно важны для Казахстана. ЕБРР оказывает поддержку национальному дорожному оператору "КазАвтоЖол", финансируя восстановление и модернизацию ключевых дорог между различными регионами страны и соединяя Казахстан с соседними странами", - сказал он.

Озхан подчеркнул, что ЕБРР сыграл важную роль в организации финансирования строительства 66-километровой кольцевой дороги БАКАД вокруг города Алматы и довел сделку до финансового завершения, что сделало ее крупнейшим проектом государственно-частного партнерства в Казахстане и Центральной Азии. "Это также первый проект ГЧП в регионе, структурированный с привлечением международных консультантов и посредством открытого международного конкурентного процесса", - сказал он.

По его словам, в 2021 году ЕБРР способствовал улучшению региональных и международных связей для авиапассажиров, предоставив кредит на развитие ключевой инфраструктуры в международном аэропорту Алматы.

"Крупнейшие в истории частные инвестиции в инфраструктуру аэропорта в Казахстане и регионе помогут повысить эффективность работы самого загруженного аэропорта в Центральной Азии. Банк помог национальной авиакомпании "Эйр Астана" построить первую в стране и во всей Центральной Азии базу по техническому обслуживанию воздушных судов. Он также предоставил национальному перевозчику поддержку ликвидности, чтобы повысить его устойчивость, пострадавшую от пандемии. Различные механизмы финансирования, предоставленные ЕБРР национальной железнодорожной компании Казахстана "Казахстанские железные дороги", помогли ей повысить операционную эффективность и внедрить меры по энергосбережению на всей железнодорожной сети", - добавил Хусейн Озхан.

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