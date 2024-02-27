Азербайджан и Международная торговая палата обсудили подготовку к COP29

Азербайджан и Международная торговая палата обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, состоялась встреча министра Мухтара Бабаева с генеральным секретарем Международной торговой палаты Джоном Дентоном.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к COP29, которая в этом году пройдет в Азербайджане, а также стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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