https://news.day.az/economy/1641074.html Рост экономики США разочаровал аналитиков
Рост экономики США разочаровал аналитиков
Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Между тем ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%.
Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.
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