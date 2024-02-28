Рост экономики США разочаровал аналитиков

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Между тем ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

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