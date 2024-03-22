Назван объем поставок газа по TANAP
Объем поставок газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) достиг 60 миллиардов кубометров, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на консорциум TANAP.
"Объем газа, поставляемого по TANAP, который образует важнейшее звено Южного газового коридора и по которому осуществляются коммерческие поставки газа с 30 июня 2018 года, достиг 60 миллиардов кубометров.
TANAP продолжает вносить жизненно важный вклад в стратегическую безопасность энергоснабжения Турции и Европы", - говорится в сообщении консорциума.
Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй стадии разработки азербайджанского месторождения "Шах Дениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP - менее семи миллиардов долларов США.
Первоначальная мощность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 31 миллиарда кубометров в год в будущем. Около шести миллиардов кубометров газа поставляется в Турцию, а остальной объем - в Европу.
Заполнение трубопровода TANAP на территории Турции началось в конце января 2018 года.
Церемония запуска TANAP состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. Первые коммерческие поставки газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в городе Ипсала (провинция Эдирне, Турция).
Для расширения необходимо несколько дополнительных компрессорных станций, чтобы достичь пропускной мощности в объеме 24 миллиардов кубометров в год. Для выхода на мощность в 31 миллиард кубометров потребуется семь компрессорных станций.
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